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Раскрыта причина неизлечимого рака

Фото: GLOBAL LOOK PRESS/Patrick Lefevre
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Во всем виновата мутация

Поврежденную ДНК может "залатать" белковый комплекс Shieldin. Его недавно открыла международная команда ученых. Они выяснили, что больные клетки равнодушно реагируют на химиотерапию на основе PARP-ингибиторов, когда обнаруженная система мутирует.

Специалисты исследовали онкологию молочной железы. Оказалось, что пораженные клетки дали сбой в гене BRCA1. Невосприимчивость злокачественной опухоли к препаратам олапариб и талаопариб обеспечивают соединения класса PARP-ингибиторов. Они подавляют активность поли(АДФ-рибоза)-полимераз и являются системой возобновления ДНК, которую онкоклетки используют для уклонения от программируемой клеточной гибели.

При этом о восстановлении ДНК как у здоровых клеток речи быть не может. В поиске мутирующих генов, которые обеспечивали своеобразный иммунитет опухоли, биологам помогала система CRISPR/Cas9, сказано в сообщении на MedicalXpress.

Группе ученых стало известно, что эффект от PARP-ингибиторов исчезает, когда нарушения происходят в генах, кодирующих белки SHLD1, SHLD2 и SHLD3, отмечает Flashnord. Их совокупность как бы "сшивает" разорванную ДНК, прикрепляясь к ее тупым концам. Если же этот единый комплекс нарушен, клетка реанимирует ДНК в обход действия химиотерапии, которая подавляет поли(АДФ-рибоза)-полимераз.

Оксана ПОДТУРКИНА
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