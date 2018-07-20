Сигареты несут новую опасность

Обнаружена смертельная угроза, исходящая от табачного дыма

Пассивное курение во время беременности значительно увеличивает риск выкидышей и пороков развития плода. К такому выводу пришли ученые из Йоркского университета в Великобритании.

Медики проанализировали медицинские карты более 37 тысяч беременных женщин из развивающихся стран и выяснили, что пребывание рядом с курящими приводит к мертворождениям.

В Пакистане 40 % женщин вынуждены регулярно вдыхать табачный дым, находясь дома, рядом с мужьями. Из-за этого внутриутробно гибнет порядка 17 тысяч младенцев, говорится в пресс-релизе на MedicalXpress. При этом, если на долю активного курения приходится лишь 1% мертворождений, то у пассивных курильщиц умирает 7% подов.

При вдыхании табачного дыма увеличиваются шансы родить ребенка с дефектами в развитии, дефицитом массы тела и постоянно болеющего респираторными заболеваниями, отмечают специалисты.

Исследование проводилось в 30 странах и охватывало пять лет. Выяснилось, что в таких странах, как Армения, Иордания, Индонезия, Непал и Бангладеш порядка 50% женщин регулярно дышат табачным дымом.



