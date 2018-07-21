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Невероятно, но факт: В алкоголе нашли радиацию

Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look
Шокирующее открытие сделали американские ученые

Радиационные частицы цезия обнаружили в известной винной марке "Каберне-совиньон", которая производится в Калифорнии.

Как сообщается в материале на портале arXiv.org, ученые объясняют находку влиянием катастрофы на японской АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. 

Любителей напитка успокоили: количество частиц слишком мало, чтобы причинить серьезный вред организму.

"Это всего лишь отголоски прошлого, не стоит переживать. Лишнее напоминание о мерах безопасности", – отметили авторы материала.

Однако людям с хроническими недугами все же стоит взять на заметку – употребление калифорнийского вина потенциально может спровоцировать некоторые проблемы со здоровьем. 



Артем ВЕСЕЛЫЙ
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