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От рака спасут особые грибы

Фото: GLOBAL LOOK press/ Romy Arroyo Fernandez
Человечество избавят от смертельной болезни

Российские и швейцарские ученые нашли четыре вида дальневосточных грибов, которые помогут побороть страшное заболевание.

Отмечается, что Fomitopsis pinicola, Hericium erinaceus, Inonotus obliquus и Trametes versicolor эффективно воздействуют на злокачественные опухоли. Об этом говорится в статье на сайте Дальневосточного федерального университета.

В настоящее время специалисты пытаются создать лекарство из грибов, которое сможет побороть рак и избавить людей от этой болезни. Эксперты уверены, что в природе есть множество естественных средств, способные полностью излечить от смертельных заболеваний.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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