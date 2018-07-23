От рака спасут особые грибы

Здоровье
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Российские и швейцарские ученые нашли четыре вида дальневосточных грибов, которые помогут побороть страшное заболевание.
Отмечается, что Fomitopsis pinicola, Hericium erinaceus, Inonotus obliquus и Trametes versicolor эффективно воздействуют на злокачественные опухоли. Об этом говорится в статье на сайте Дальневосточного федерального университета.
В настоящее время специалисты пытаются создать лекарство из грибов, которое сможет побороть рак и избавить людей от этой болезни. Эксперты уверены, что в природе есть множество естественных средств, способные полностью излечить от смертельных заболеваний.
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