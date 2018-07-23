Но пока человечество вымирает с огромной скоростью

В настоящее время две трети смертей неинфекционного свойства происходит по трем причинам. Это сердечно-сосудистые заболевания, онкология и ВИЧ. К концу века проблему будет представлять только рак, полагают специалисты.

Так, до сих пор от инфарктов и инсультов погибает почти 18 миллионов человек в год. Это сравнимо с эпидемией. Однако, по словам эксперта Лиги здоровья нации Екатерины Ивановой, прогресс налицо: уже сегодня эти заболевания не являются приговором, пациенты выживают, восстанавливаются. "Этому доказательство то, что растет продолжительность жизни. У нас в России – 72 года с лишним стало, а Европа живет более 80 лет", – напомнила Иванова в интервью РИА "Новости".

Впрочем, те же самые долгожители портят статистику онкологам. "Рак – это болезнь пожилых, а с увеличением продолжительности жизни здоровых людей шанс заболеть злокачественными опухолями возрастает", – убежден председатель Российского общества клинической онкологии профессор Сергей Тюляндин.

Еще одна причина возникновения онкологических заболеваний – неправильное питание. "Мы меньше едим растительной пищи, больше белковой, богатой жирами, углеводами. Ожирение сейчас является, по сути, эпидемией... Это и риск развития злокачественных опухолей", – настаивает специалист.

При этом медицина только в самом начале пути борьбы с раком. Врачи могут обнаружить опухоль на ранней стадии, могут вылечить пациента, однако не могут защитить его от возникновения нового злокачественного образования. Так что до конца столетия эту беду не победить, считает Тюляндин.

А вот с другим бичом ХХ в. – вирусом иммунодефицита человека – специалисты почти справились. По крайней мере, удалось создать вакцину, эффективную в 30% случаев. Этого, конечно, мало, но даже такой показатель дает уверенность, что медики на верном пути.