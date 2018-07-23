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Найдена неожиданная причина рака

Фото: GLOBAL LOOK press/Marcel Kusch/dpa
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Наше самочувствие на 3/4 зависит от простых действий

Длительное сидение на стуле – одна из самых вредных привычек – к такому выводу пришли канадские эксперты. Сидячий образ жизни провоцирует 2/3 случаев рака кишечника, а также рака груди, рака легких и рака простаты. Как быть тем, кто вынужден по многу часов не отрываться от компьютера? Вставать и разминаться после каждого часа, проведенного за столом.

Еще одной опасной привычкой ученые считают потребление большого количества мяса и сыра. По данным американских ученых, люди среднего возраста, употребляющие много животных белков, умирают от рака в 4 раза чаще. Если вы – любитель белковой пищи, лучше перекусите орехами и бобовыми, а не кусочком сыра.

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Правильное питание – залог хорошего самочувствия, но не следует забывать и о здоровом сне. При хроническом недосыпе риск развития рака вырастает до того же уровня, что у отъявленных курильщиков, сообщает "МедикФорум".

Врачи также выступают против газовых плит. По мнению специалистов, человек, который готовит на такой плите, получает дополнительные дозы окиси углерода, двуокиси азота и формальдегида, что очень вредит здоровью.

Валентина МАЙОРОВА
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