Найдена неожиданная причина рака

Наше самочувствие на 3/4 зависит от простых действий

Длительное сидение на стуле – одна из самых вредных привычек – к такому выводу пришли канадские эксперты. Сидячий образ жизни провоцирует 2/3 случаев рака кишечника, а также рака груди, рака легких и рака простаты. Как быть тем, кто вынужден по многу часов не отрываться от компьютера? Вставать и разминаться после каждого часа, проведенного за столом.

Еще одной опасной привычкой ученые считают потребление большого количества мяса и сыра. По данным американских ученых, люди среднего возраста, употребляющие много животных белков, умирают от рака в 4 раза чаще. Если вы – любитель белковой пищи, лучше перекусите орехами и бобовыми, а не кусочком сыра.

Правильное питание – залог хорошего самочувствия, но не следует забывать и о здоровом сне. При хроническом недосыпе риск развития рака вырастает до того же уровня, что у отъявленных курильщиков, сообщает "МедикФорум".

Врачи также выступают против газовых плит. По мнению специалистов, человек, который готовит на такой плите, получает дополнительные дозы окиси углерода, двуокиси азота и формальдегида, что очень вредит здоровью.