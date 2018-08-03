В космосе заметили огромную летающую электростанцию

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Рядом с Солнечной системой обнаружена так называемая
блуждающая планета, которая обладает поразительными качествами. Находкой
поделились астрономы в статье журнала Astrophysical Journal.
Во-первых, космическое тело примечательно своими размерами. По сравнению с ним самая крупная планета в нашей системе – Юпитер – меньше в 10 раз. Однако заметить его удалось не столько благодаря внушительным "габаритам", сколько из-за мощнейшего излучаемого им полярного сияния. По словам ученых, тело является не чем иным, как планетой-электростанцией.
По словам сотрудника Университета Аризоны (США) Мелоди Као, обнаруженная ими "электростанция" оказалась блуждающей, то есть имеющей свою особую орбиту, не привязанную к какой-либо звезде. Ученый добавила, что объект представляет собой нечто среднее между планетой и коричневым карликом, то есть погасшей звездой.
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