В космосе заметили огромную летающую электростанцию

Странный объект удивил видавших виды ученых

Рядом с Солнечной системой обнаружена так называемая блуждающая планета, которая обладает поразительными качествами. Находкой поделились астрономы в статье журнала Astrophysical Journal.



Во-первых, космическое тело примечательно своими размерами. По сравнению с ним самая крупная планета в нашей системе – Юпитер – меньше в 10 раз. Однако заметить его удалось не столько благодаря внушительным "габаритам", сколько из-за мощнейшего излучаемого им полярного сияния. По словам ученых, тело является не чем иным, как планетой-электростанцией.

По словам сотрудника Университета Аризоны (США) Мелоди Као, обнаруженная ими "электростанция" оказалась блуждающей, то есть имеющей свою особую орбиту, не привязанную к какой-либо звезде. Ученый добавила, что объект представляет собой нечто среднее между планетой и коричневым карликом, то есть погасшей звездой.