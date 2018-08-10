У мужчин нашли новое заболевание

Считалось, что этим недугом страдает только прекрасный пол

Влиянию послеродовой депрессии подвержены и новоявленные отцы, доказали американские специалисты. Они отобрали 450 мужчин, которые только-только примерили на себя новую роль, и выяснили, что 10% из них "обзавелись" депрессией, а 18% – тревожностью.



Возможно, эта цифра больше, однако настоящие мужчины, которые, как известно, не плачут, скрывают свои слабости от посторонних. Ведь, по меркам большинства, это так не соответствует стереотипу. В то же время данным расстройством страдают порядка 13% женщин, недавно ставших мамами.

Более того, как и у дам, у представителей сильного пола увеличивается уровень необходимого для выработки молока пролактина, а тестостерон, наоборот, идет на спад. Впрочем, как отмечают исследователи, подобная реакция наблюдается только в парах, где супруги, что называется, не разлей вода и не разграничивают мужскую и женскую работу по дому.

Вместе с тем, полагают ученые, представителям сильного пола также не чужды симптомы находящейся рядом беременной барышни. Тошнота, изжога, боль в животе и вздутие – это еще цветочки. Их может не просто тянуть на солененькое. Были случаи, когда у мужчин в целом менялся аппетит.

Результат своего исследования специалисты Центра психологии репродуктивного здоровья озвучили в Сан-Франциско на конференции Американской ассоциации психологов. По их словам, подавлять послеродовую реакцию ни в коем случае нельзя, иначе серьезных проблем с психикой не избежать.