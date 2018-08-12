Доказан сильнейший вред от кофе
Тема пользы и вреда от кофе поистине неиссякаема. Ученые находили множество причин для того, чтобы либо пить его каждый день, либо не притрагиваться к нему вообще. На этот раз ученые поставили под вопрос эффективность основной функции кофе – будить нас по утрам. Как оказалось, ценой расплаты за такое бодрствование может стать утрата здорового сна.
Специалисты из Сеульского университета в Южной Корее провели исследование на добровольцах, регулярно выпивавших кофе в сво жизни, и затем исследовали их мозг с помощью МРТ-сканирования.
Оказалось, что у любителей кофе по мере его употребления усыхала шишковидная железа, отвечающая за выделение гормона сна – мелатонина. В среднем объем этого участка мозга уменьшался на пятую часть.
Вывод ученых: регулярное потребление кофе в итоге может привести к хронической бессоннице, вылечить которую будет практически невозможно, пишет Daily Mail.
Ранее специалисты предложили альтернативные напитки, которые способны бодрить по утрам ничуть не хуже, а то и лучше кофе.
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