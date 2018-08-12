Как защититься от рака
Пока не создано надежное средство борьбы с онкологическими заболеваниями, спастись от них можно, только сведя к минимуму угрозу их развития. Специалисты дали несколько советов, которые помогут "выстроить" оборону против врага.
Во-первых, как известно, рак провоцируют солнечные лучи, в которых присутствует ультрафиолет, а потому не стоит забывать о кремах для зала, когда собираетесь погреться на солнце.
Во-вторых, правильные продукты. Рекомендуется есть бразильские орехи, чеснок и артишок. А вот от чего следует отказаться совсем, так это быстрые завтраки (мюсли, каши быстрого приготовления и т.п.) и так называемые энергетики.
Также ученые рассказали о защите и от других болезней. Например, астму вызывают пыльное помещение и неправильный сон. Настоятельно рекомендуется не спать на диване, так как в нем полно полевых клещей. А отказ от соевого соуса, кетчупа и майонеза поможет уберечься от гипертонии, пишет oane.ws. Не секрет, что в этих приправах полно соли, которая в больших количествах приводит к этой болезни.
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