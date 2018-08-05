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Разбудят и мертвого: Какие напитки убойнее кофе

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Ученые нашли несколько вариантов эффективного и полезного "будильника"

Пробуждение после сна для многих становится настоящей утренней пыткой. Обычно сони спасаются кофе, но чрезмерное употребление кофеина может нанести вред организму, да постепенное привыкание к нему может свести к нулю бодрящее свойство.

Ученые советуют для разнообразия попробовать другие напитки, которые не только ни в чем не уступают кофе, но и даже превосходят его в полезных свойствах.

Один из таких "энергетиков" – имбирный чай. В отличие от кофе он дольше тонизирует. При этом имбирь еще и повышает иммунитет и разгоняет кровообращение. Все это положительно отражается на работоспособности в течение дня. Также с этой задачей вполне справится чай с жасмином.

Если специфический острый вкус имбиря не по душе, можно взбодриться простой теплой водой, добавив в нее мед и лимон. Этот незамысловатый напиток и метаболизм ускорит, и иммунную систему укрепит.

Кстати, работоспособность можно улучшить стаканом свежего гранатового сока. В нем содержится кладезь полезных веществ, например, магний, калий, кальций и фосфор.

Наконец, если кто-то не может представить себе утро без аромата кофе, то есть практически идентичная ему замена – цикорий. В нем нет кофеина, зато полно витамина В, который укрепляет нервную систему и делает рабочий день более спокойным, пишет VistaNews.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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