Сильный пол значительно хуже справляется с нервами, чем женщины

Сердечные приступы и инсульты, вызванные перенапряжением, чаще бывают у мужчин. Причем, проходят они в гораздо более серьезной форме и нередко приводят к летальному исходу. К такому выводу пришли американские биологи.

Причиной такой реакции мужского организма на стресс стало то, что он вырабатывает недостаточно расширяющих сосуды молекул.

Изучив страдающих от высокого давления крыс, ученые обнаружили, что "концентрация молекул BH4, "помощников" фермента, производящего молекулы моноокиси азота, была заметно выше в организме самок". Об этом они написали в статье, опубликованной в журнале Bioscience Reports.

По мнению исследователей, это вещество влияет на множество процессов в организме человека. Среди них расширение и сужение сосудов. Было выявлено, что скорость его образования зависит от концентрации молекул BH4 внутри клеток почек. На нее, в свою очередь, влияет количество оксидантов, мешающих образованию молекул моноокиси азота в организме.

Добавив в воду, которую пили самцы, мощный антиоксидант, ученые выявили, что концентрация BH4 в почках значительно выросла, а давление снизилось.

Таким образом, биологам удалось определить, с чем связана такая реакция мужчин на стресс и как ее предотвратить.