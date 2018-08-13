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Похудеть поможет японский секрет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS/Rodrigo Reyes Marin
Опыт Страны восходящего солнца очень пригодится тем, кто все никак не может сбросить лишний вес

Теперь секрет поджарых фигур данной нации – больше не секрет. Его раскрыл диетолог Государственного института здоровья и питания Японии Хидэми Такимото.

О том, что движение – это жизнь, знают многие. Однако далеко не все следуют этой "заповеди". А вот японцы, о стройности которых западным жителям можно только мечтать, крайне редко пользуются автомобилями, предпочитая передвигаться пешком.

При этом в Стране восходящего солнца люди не ограничивают себя в еде. Все дело в рационе, полагает исследователь. Именно культура питания позволяет им сохранить легкость тела, которую нация не потеряет еще много лет.

Во-первых, они употребляют мало жирной и соленой пищи. К примеру, любой японец с большим удовольствием променяет кусок мяса на стейк нежирной рыбы. Не соблазнились восточные люди даже после голодных военных лет, хотя в целом на еду накинулись.

Во-вторых, японцам не грозит лишний вес, потому что они трудяги. Их образ жизни тесно переплетается с физическими нагрузками.

Между тем все чаще в стране можно увидеть полуфабрикаты и даже готовую продукцию. Однако это не повод бить тревогу, уверена Такимото.

"К счастью, пока из-за этого не становится больше страдающих излишним весом детей, поэтому я не думаю, что количество больных ожирением в Японии в ближайшее время увеличится", – пояснила она, передают "РИА Новости". 

Оксана ПОДТУРКИНА
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