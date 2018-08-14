Названа причина женской головной боли

И это не капризы слабого пола

Женщины в три раза чаще мужчин подвержены мигреням. Ученые установили, что причиной тому стала их большая чувствительность к восприятию боли.

Исследователи выявили зависимость мигрени от женского полового гормона эстрогена, в присутствии которого активизируются нервные клетки, отвечающие за болевые ощущения.

Несмотря на то что медики продолжают изучать молекулярные и клеточные механизмы, влияющие на чувствительность к боли представителей мужчин и женщин, "ключевая роль половых гормонов, регулирующих соматосенсорную систему, кажется ясной", – отмечается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Molecular Biosciences.

Ученые считают, что если они смогут понять роль, которую играют половые гормоны в моделировании ощущений, то им удастся создать более эффективные методы лечения, "которые учитывают половые различия в восприятии боли".

Авторы исследования готовятся провести доклинические испытания на добровольцах, которые не подвержены подобным головным болям. По их мнению, такие опыты помогут создать "персонализированные средства для лечения мигрени".

Мигрень – это неврологическое заболевание, характеризующееся сильными приступами головной боли. Женщины намного чаще мужчин страдают от этой болезни. Причинами приступов боли могут стать погода и пища, отсутствие сна и физическое перенапряжение.