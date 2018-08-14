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Пивовары из британского Дорсета выпустили новый сорт напитка, который способен усилить половое влечение. Пиво Watercress Warrior, изобретенное мастерами из Cerne Abbas Brewery, содержит природный аналог "Виагры" – водяной кресс.
Помимо полезного растения, в состав хмельного напитка входят хмель и родниковая вода из природных источников, расположенных недалеко от столицы графства – Дорчестера.
Это "восхитительное хмелевое пиво с освежающим вкусом цитрусовых, контрастирующих с остротой кресса", – уверены создатели, пишет The Sun.
"Cerne Abbas – одно из первых мест, где выращивают кресс", – отметил представитель Cerne Abbas Brewery Джеймс Харпер. Он добавил, что это растение – замечательная и очень здоровая пища, "наполненная витаминами и питательными веществами, которые помогают повысить рождаемость".
Специалисты утверждают, что растение богато витаминами A, B, C и E, которые, как известно, также влияют на потенцию. Водяной кресс, или жеруха, широко используется в Европе в кулинарии и медицине.
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