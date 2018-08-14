Хмельная Виагра придется по вкусу желающим увеличить свою мужественность

Пивовары из британского Дорсета выпустили новый сорт напитка, который способен усилить половое влечение. Пиво Watercress Warrior, изобретенное мастерами из Cerne Abbas Brewery, содержит природный аналог "Виагры" – водяной кресс.

Помимо полезного растения, в состав хмельного напитка входят хмель и родниковая вода из природных источников, расположенных недалеко от столицы графства – Дорчестера.

Это "восхитительное хмелевое пиво с освежающим вкусом цитрусовых, контрастирующих с остротой кресса", – уверены создатели, пишет The Sun.

"Cerne Abbas – одно из первых мест, где выращивают кресс", – отметил представитель Cerne Abbas Brewery Джеймс Харпер. Он добавил, что это растение – замечательная и очень здоровая пища, "наполненная витаминами и питательными веществами, которые помогают повысить рождаемость".

Специалисты утверждают, что растение богато витаминами A, B, C и E, которые, как известно, также влияют на потенцию. Водяной кресс, или жеруха, широко используется в Европе в кулинарии и медицине.