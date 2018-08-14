Любимый овощ россиян защитит кишечник от рака

Ученые нашли вещество, способное предотвратить грозный недуг

Диета с большим количеством зеленых овощей способна помочь человеку в борьбе с одним из наиболее распространенных видов онкологических заболеваний. Ученые выяснили, что вещества, содержащиеся в большинстве видов капусты, нормализуют микрофлору кишечника и препятствуют развитию рака прямой или толстой кишки.

Исследователи изучили влияние на работу клеток пищеварительной системы и видовой состав ее микрофлоры веществ, содержащихся в регулярно употребляемой людьми пище, и выяснили, что капуста кольраби и брокколи способны не только защитить от страшной болезни, но и снизить уровень воспалений.

"Это открытие – большой повод для оптимизма", – отметили авторы исследования, опубликованного в журнале Immunity. Они также добавили, что, несмотря на невозможность изменить генетические факторы, способствующие развитию рака, можно снизить вероятность его развития, перейдя на диету с "правильным количеством овощей".

Биологи провели эксперименты на мышах и выяснили, что вещество I3C, которое в больших количествах содержится в различных видах капусты, способно замедлить развитие уже существующих опухолей, а также предотвратить их появление.

Из стволовых клеток грызунов ученые вырастили миниатюрные подобия кишечника и выяснили, каким образом добавление I3C повлияет на их работу. Оказалось, что при повреждении стенок кишки молекулы вещества особым образом воздействовали на рецепторы на поверхности клеток органа, меняя их поведение.

Исследователи пояснили, что пока не известно, насколько I3C способен влиять на человеческий организм, но планируют продолжить работу.