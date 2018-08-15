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Развеян миф об арбузах

Фото: pixabay.com
В самый сезон бахчевых диетологи сделали экстренное предупреждение

Арбуз можно есть не чаще одного-двух раз в неделю. При этом он не может являться заменой обычной пище. На этом настаивает главный врач клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Зайнудин Зайнудинов.

"Если в течение нескольких дней или недель питаться только арбузом, это будет крайне несбалансированное питание", – заявил он агентству "Москва". Врач-диетолог подтвердил, что арбуз содержит мало калорий, всего до 35 ккал на 100 граммов. При этом он богат фруктозой, сахарозой, пищевыми волокнами. А вот витаминный состав его разнообразен, однако скуден, содержание полезных веществ гораздо ниже дневной нормы человека.

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"Возможно использование арбуза в качестве продукта для разгрузочного дня – раз в неделю. Под контролем врачей может применяться до двух раз в неделю, но никак не чаще", – указал Зайнудинов. Он подчеркнул, что в день можно съедать максимально 1,5 кг арбуза. А если употреблять его как десерт или в качестве перекуса, то граммов 200 за раз, не больше.

Ранее "Утро" приводило рекомендации специалистов, как выбрать самый лучший арбуз.

Вера СВЕТЛОВА
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