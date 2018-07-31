Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названы признаки спелого арбуза

Фото: pixabay.com
Специалисты рассказали, как правильно проводить "кастинг" бахчевых

Перед едой следует мыть не только руки. В водных процедурах также нуждаются арбузы с дынями, даже если их кожура кажется кристально чистой.

Однако на поверхности, кроме грязи и пыли, скапливаются микроорганизмы. Устранить их поможет теплый душ – обязательно с мылом. Иначе легко можно подхватить кишечную инфекцию, предупреждают специалисты.

Пищевое отравление не исключено, если разрезанный арбуз источает кислый запах. Кстати, когда бахчевых коснулся нож, им прямой путь в холодильник. Там им и место. Для хранения.

А чтобы появилось желание отправить туда арбуз или дыню, они должны быть сладкими и сочными, то есть вызревшими. Спелую полосатую ягоду отличает блестящая твердая корка яркого и контрастного цвета, максимально желтое пятно на боку, сухие усик и плодоножка. Верный признак незрелого арбуза – мягкая поверхность, которую легко можно проткнуть даже ногтем. Вызревший плод при ударе ладонью вибрирует, согнутым пальцем – звонко "поет", хрустит, если его слегка сжать.

"Мякоть – красная различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус", – говорят специалисты. Свод правил и рекомендаций опубликовала пресс-служба Роспотребнадзора Северной столицы, отметив, что арбуз следует покупать не самый большой, не самый маленький.  

"Цвет мякоти "плохого" арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у "неправильного" арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками", – сообщают в ведомстве.

Те же рекомендации распространяются и на выбор дыни. Правда, есть несколько особенных моментов. Во-первых, аромат медовой дыни пробивается даже через кожуру. Во-вторых, при щелчке плод звучит глухо. В-третьих, дыня имеет мягкое местечко рядом с "хвостиком". В противном случае она еще не созрела для стола. 

Продавец не готов к торговле, если не позаботился о сопроводительных документах, не огородил и не снабдил навесом рабочее место, обращают внимание в ведомстве. Личная медкнижка, сведения о юрлице, весы и информация о графике работы – все это должно находиться на виду. Вырезать по старинке в арбузе "треугольник" строго-настрого запрещено.

Накануне в Роспотребнадзоре предостерегали от покупки опасных бахчевых культур. В иноземных арбузах и дынях специалисты обнаружили чрезмерное содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

От рубля ждут обвала

Курс национальной валюты не внушает доверия

Украина выжидает момента для удара по Крыму

Война между двумя государствами неизбежна, считает экс-министр ДНР

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей