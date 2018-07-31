Названы признаки спелого арбуза
Перед едой следует мыть не только руки. В водных процедурах также нуждаются арбузы с дынями, даже если их кожура кажется кристально чистой.
Однако на поверхности, кроме грязи и пыли, скапливаются микроорганизмы. Устранить их поможет теплый душ – обязательно с мылом. Иначе легко можно подхватить кишечную инфекцию, предупреждают специалисты.
Пищевое отравление не исключено, если разрезанный арбуз источает кислый запах. Кстати, когда бахчевых коснулся нож, им прямой путь в холодильник. Там им и место. Для хранения.
А чтобы появилось желание отправить туда арбуз или дыню, они должны быть сладкими и сочными, то есть вызревшими. Спелую полосатую ягоду отличает блестящая твердая корка яркого и контрастного цвета, максимально желтое пятно на боку, сухие усик и плодоножка. Верный признак незрелого арбуза – мягкая поверхность, которую легко можно проткнуть даже ногтем. Вызревший плод при ударе ладонью вибрирует, согнутым пальцем – звонко "поет", хрустит, если его слегка сжать.
"Мякоть – красная различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус", – говорят специалисты. Свод правил и рекомендаций опубликовала пресс-служба Роспотребнадзора Северной столицы, отметив, что арбуз следует покупать не самый большой, не самый маленький.
"Цвет мякоти "плохого" арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у "неправильного" арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками", – сообщают в ведомстве.
Те же рекомендации распространяются и на выбор дыни. Правда, есть несколько особенных моментов. Во-первых, аромат медовой дыни пробивается даже через кожуру. Во-вторых, при щелчке плод звучит глухо. В-третьих, дыня имеет мягкое местечко рядом с "хвостиком". В противном случае она еще не созрела для стола.
Продавец не готов к торговле, если не позаботился о сопроводительных документах, не огородил и не снабдил навесом рабочее место, обращают внимание в ведомстве. Личная медкнижка, сведения о юрлице, весы и информация о графике работы – все это должно находиться на виду. Вырезать по старинке в арбузе "треугольник" строго-настрого запрещено.
Накануне в Роспотребнадзоре предостерегали от покупки опасных бахчевых культур. В иноземных арбузах и дынях специалисты обнаружили чрезмерное содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов.
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