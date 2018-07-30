В арбузах и дынях найдена отрава

Бахчевые названы самыми опасными плодами

В привезенных из-за границы продуктах обнаружено чрезмерное содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Проведенная проверка "плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов", показала, что "по импортным бахчевым культурам показатель в шесть раз выше и составляет 4%", – отметили в пресс-службе ведомства.

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Из-за сезонного завоза в Россию плодоовощной продукции в настоящее время контроль над безопасностью овощей, фруктов, плодово-ягодных культур, в том числе арбузов и дынь, усилен.

В первом полугодии почти 60 тыс. проб плодоовощной продукции было исследовано на соответствие по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям, передает FlashNord.