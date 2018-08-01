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Накачанные арбузы оказались мифом

Фото: pixabay.com
Отравиться можно, признали эксперты, но есть способы полакомиться без вреда для здоровья

Арбузы, появившиеся в магазинах и на многочисленных развалах бахчевых, можно есть без опаски. Не факт, что попадется сладкий, но что не "накачанный" – точно. Поскольку накачать арбуз вообще нельзя, утверждается на сайте Роскачества.

"Как только в арбузе появится прокол от шприца, то есть "рана", он начнет гнить. Ни бахчеводам, ни продавцам гнилые арбузы не нужны", – взывают к здравому смыслу эксперты.

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Да, нитратами, то есть удобрениями и стимуляторами роста, аграрии порой злоупотребляют. Но тут уж дело за потребителем: покупайте арбуз в сезон, тогда не будет проблем.

"Арбузы удобряют нитратами в период их созревания. При соблюдении агротехнологии арбуз возьмет ровно столько, сколько ему нужно для роста. К концу созревания в нем не должно быть нитратов – арбуз вырастет, питаясь ими. Единственный шанс получить арбуз с повышенным количеством нитратов – сорвать его недозревшим", – подчеркивает старший научный сотрудник ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства Артем Соколов.

Но и тут есть выход: не догрызать мякоть до корки. Все, что белое, лучше не есть.

Что касается многочисленных роликов в соцсетях, как люди проверяют портативными нитратомерами арбузы и как зашкаливают показатели, это – полная глупость, считают специалисты. Во-первых, эти приборы не точны. Во-вторых, после каждого измерения иглу необходимо стерилизовать. В противном случае вещество накапливается, и прибор показывает удвоенный, утроенный и т.д. результат.

Достоверный показатель можно узнать только в лаборатории. И в этом году пока все проверенные на содержание токсинов, дрожжей, тяжелых металлов, плесени, пестицидов и нитратов дали отрицательный результат, сообщает EG.RU.

Так что арбузы сейчас можно есть без опаски. Главное, вымыть его хорошенько перед тем, как резать. И быть внимательным при покупке. Ранее "Утро" рассказывало, как выбрать правильный арбуз.

Вера СВЕТЛОВА
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