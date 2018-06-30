Найдена неожиданная причина возникновения страшной болезни

Пища, которая появляется на столе практически каждый день, оказалась смертельно опасной.

Колбаса, ветчина, бекон – эти продукты привычны для каждого. Соорудить бутерброд или по-быстрому сварить сосиски – казалось бы, просто и удобно. Однако в такой еде кроется серьезная угроза для здоровья. Красное переработанное мясо, из которого производится все это, может привести к раку кишечника и желудка.

Причина в канцерогенных веществах, которые добавляют в такие продукты, чтобы сделать их более вкусными и увеличить срок хранения. Всего два кусочка бекона на завтрак приближают к смертельному заболеванию. Риск возрастает на 18 процентов. Такие данные опубликовали авторы британского издания Which.

Как выяснилось, опасность представляет не только мясо. Любителям сладкого тоже следует быть осторожными и не налегать на разнообразные десерты и газировку. Избыток сахара в рационе грозит ожирением. А люди с лишним весом более подвержены опасной болезни.

Специалисты советуют отказаться от вредной еды и отдавать предпочтение натуральным продуктам: зеленому чаю, свежим овощам и фруктам, а вместо мяса почаще есть жирную рыбу.



