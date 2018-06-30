Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Специалисты рассказали о вызывающих рак продуктах

ТАСС
Найдена неожиданная причина возникновения страшной болезни

Пища, которая появляется на столе практически каждый день, оказалась смертельно опасной.

Колбаса, ветчина, бекон – эти продукты привычны для каждого. Соорудить бутерброд или по-быстрому сварить сосиски – казалось бы, просто и удобно. Однако в такой еде кроется серьезная угроза для здоровья. Красное переработанное мясо, из которого производится все это, может привести к раку кишечника и желудка.

По теме

Причина в канцерогенных веществах, которые добавляют в такие продукты, чтобы сделать их более вкусными и увеличить срок хранения. Всего два кусочка бекона на завтрак приближают к смертельному заболеванию. Риск возрастает на 18 процентов. Такие данные опубликовали авторы британского издания Which.

Как выяснилось, опасность представляет не только мясо. Любителям сладкого тоже следует быть осторожными и не налегать на разнообразные десерты и газировку. Избыток сахара в рационе грозит ожирением. А люди с лишним весом более подвержены опасной болезни.

Специалисты советуют отказаться от вредной еды и отдавать предпочтение натуральным продуктам: зеленому чаю, свежим овощам и фруктам, а вместо мяса почаще есть жирную рыбу.


Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Чемпионат мира изменил отношение Запада к России

Глава ФИФА подвел итоги группового этапа мундиаля

Таиланд закроют для туристов

Путешественники больше не смогут посетить любимые места

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей