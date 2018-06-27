Названа вызывающая рак профессия

Бортпроводники больше остальных склонны к онкологическим заболеваниям

Ионизирующие облучение и сбой работы циркадных ритмов стали главными причинами такой тенденции. Эксперимент провели американские ученые из Школы общественного здоровья при Гарвардском университете. Данные опубликованы в журнале Environmental Health.

Данные о здоровье бортпроводников и представителей других профессий сравнили. Опыт показал, что стюардессы и пилоты чаще заболевают раком груди, матки, щитовидной железы и другими видами онкологии – говорится в статье.

При этом именно у американских экипажей рак развивается чаще, чем у работников других стран.

"В Евросоюзе уровень радиации отслеживается, а график работ составляется таким образом, чтобы минимизировать дозу облучения, особенно для беременных женщин. В США такого нет", – рассказала изданию один из авторов исследования Ирина Мордюкович.

Специалист отметила, что защититься от радиации работники могут с помощью специального крема. При этом, несмотря на ненормированный график, высыпаться по выходным и заниматься спортом.