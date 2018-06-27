Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названа вызывающая рак профессия

Фото: GLOBAL LOOK press/Sven Hoppe
Бортпроводники больше остальных склонны к онкологическим заболеваниям

Ионизирующие облучение и сбой работы циркадных ритмов стали главными причинами такой тенденции. Эксперимент провели американские ученые из Школы общественного здоровья при Гарвардском университете. Данные опубликованы в журнале Environmental Health.

Данные о здоровье бортпроводников и представителей других профессий сравнили. Опыт показал, что стюардессы и пилоты чаще заболевают раком груди, матки, щитовидной железы и другими видами онкологии – говорится в статье.

При этом именно у американских экипажей рак развивается чаще, чем у работников других стран.

"В Евросоюзе уровень радиации отслеживается, а график работ составляется таким образом, чтобы минимизировать дозу облучения, особенно для беременных женщин. В США такого нет", – рассказала изданию один из авторов исследования Ирина Мордюкович.

Специалист отметила, что защититься от радиации работники могут с помощью специального крема. При этом, несмотря на ненормированный график, высыпаться по выходным и заниматься спортом.

Евгения КАРПУНИНА
новости партнеров
Загрузка...

К Путину едут американцы на поклон

Вашингтон хочет наладить отношения с Москвой

Россияне умрут до пенсии

Эксперты подсчитали, какой процент населения не дотянет до выхода на заслуженный отдых

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей