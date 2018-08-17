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Названа дата гибели древнейшей цивилизации

Robert Haasmann/Global look
Исследователи нашли необычный источник информации

Американские ученые определили время извержения вулкана Тира – событие, которое разрушило процветающую древнегреческую минойскую культуру.

Ранее специалисты затруднялись назвать точную дату катастрофы, случившейся там, где сейчас располагается остров Санторини. Результаты археологического и радиоуглеродного анализов зачастую противоречили друг другу, однако исследователи нашли источник информации – годовые кольца деревьев, которые росли тогда, когда произошло стихийное бедствие.

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Если узнать конкретный момент извержения вулкана, можно получить очень точный маркер времени, что поможет в исследовании природы и культуры той эпохи, считает дендрохронолог (специалист по методам датирования) Шарлотта Пирсон из университета Аризоны.

Теперь ученые получили что-то подобное такой точке отсчета: извержение вулкана Тира произошло в 16 веке до н.э., около 3 тыс. 600 лет назад. Конечно, дата извержения не определена с точностью до года, однако ранее разброс оценок был еще больше, отмечает Science Alert.

Команда исследователей проанализировала 285 образцов деревьев-долгожителей, которые росли в Калифорнии, Неваде и Ирландии. Эксперты считают, что извержение Тиру вызвало на Земле похолодание  – частички пепла, попавшие в атмосферу не давали солнцу возможности прогревать поверхность планеты. В свою очередь, понижение температуры вызывает сужение древесных годовых колец, и именно по этому признаку специалисты вычислили дату минойской катастрофы.


Валентина МАЙОРОВА
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