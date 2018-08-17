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Ученые доказали превосходство мужского мозга над женским

Фото: GLOBAL LOOK press/Michaela Begsteiger
продолжениеДавление зависит от питания
Сильный пол оказался более сообразительным

Ученым из Университета Вашингтона наконец удалось подтвердить, что мужской мозг работает быстрее и лучше женского. Они провели уникальный эксперимент по изучению скорости реакции на графическую информацию.

По данным исследования, в связи с тем, что представители сильного пола менее подвержены стрессам, они принимают наиболее взвешенные и рациональные решения. И это притом, что быстрота восприятия поступившей информации у мужчин и женщин примерно одинакова.

Однако женский мозг на 25-75% медленнее обрабатывает полученные сведения, пишет журнал Cell. Отмечается, что представительницы слабого пола часто неправильно отвечают на контрольные вопросы, которые позволяют дать оценку их когнитивным способностям.

Также ученые выяснили, что представители мужского пола, имеющие психические отклонения, в этом вопросе могут дать фору здоровым. Их мозг справляется с задачей быстрее. Исследователи связали это со слабым регулированием нейронной активности, благодаря которому информация воспринимается более остро, а реакция занимает меньше времени.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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