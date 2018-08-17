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Между высоким давлением и питанием нашли связь

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast
Лишний вес грозит тяжелой болезнью

Ученые давно заметили, что болезни системы кровообращения чаще поражают тучных людей. Теперь этому найдено научное подтверждение.

Группа ученых провела эксперимент, в ходе которого они наблюдали за жизнью почти 2 миллионов жителей Китая разного возраста, участвовавших в медицинском проекте PEACE. На основе данных, собранных медицинскими службами КНР, были выявлены причины возникающих заболеваний сердца и сосудов. Среди них оказался и лишний вес.

Ученые выяснили, что ожирение не только вызывает развитие диабета, но и повышает кровяное давление. Это, в свою очередь, значительно сокращает продолжительность жизни, отметили медики, опубликовавшие статью в журнале JAMA Network Open.

Как показали исследования, с увеличением веса человека на каждые 3 кг давление в сосудах повышается примерно на один миллиметр. Таким образом, при крайней форме ожирения оно превышает норму на 11-25 мм, что автоматически переводит человека в разряд гипертоников.

По словам ученых, в последние годы ожирение стало настоящей эпидемией. И если количество тучных людей продолжит расти, "то нас ожидает и аналогичный рост в числе людей с гипертонией и другими болезнями сердечно-сосудистой системы", – отметили авторы статьи.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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