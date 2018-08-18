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Названа неожиданная причина преждевременной смерти

Фото: GLOBAL LOOK press/Victor Lisitsyn
Особая диета оказалась опасной для здоровья

Отказ от углеводосодержащей пищи значительно сокращает продолжительность жизни. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской школы.

В эксперименте приняли участие 15 тысяч человек в возрасте от 45 до 64 лет, которые потребляли среднее количество калорий. Оказалось, что слишком низкое или высокое потребление углеводов приводит к снижению продолжительности жизни. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Science Daily.

Специалисты утверждают, что оптимальная диета, должна включать в себя употребление углеводов на уровне 50-55% от общего рациона.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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