Названа неожиданная причина преждевременной смерти

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Отказ от углеводосодержащей пищи значительно сокращает продолжительность жизни. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской школы.
В эксперименте приняли участие 15 тысяч человек в возрасте от 45 до 64 лет, которые потребляли среднее количество калорий. Оказалось, что слишком низкое или высокое потребление углеводов приводит к снижению продолжительности жизни. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Science Daily.
Специалисты утверждают, что оптимальная диета, должна включать в себя употребление углеводов на уровне 50-55% от общего рациона.
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