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Названа точная доза углеводов для долгой жизни

Фото: GLOBAL LOOK press/Judith Thomandl
Американские ученые выяснили, что секрет долголетия кроется в особой диете

Оказывается важно не то, что именно вы едите, главное – количество углеводов.

Специалисты из Женской больницы Бригхэма изучили личностные данные более 400 тысяч человек по всему миру, в том числе возраст, пол и болезни, и сопоставили эти сведения с их гастрономическими привычками.

Оказалось, что среди долгожителей попадались чаще те, у кого суточное питание на половину состояло из углеводов. Причем изменение доли углеводов как в меньшую, так и в большую сторону не сулило ничего хорошего. Ученые даже установили своеобразный коридор рекомендуемой суточной нормы – не менее 40% и не более 70%. Выход за эти рамки повышает риск смерти.

Также во время исследования был развеян миф об исключительной пользе белков. Диета, основанная на протеине и жирах животного происхождения и практически полностью исключающая углеводы, оказалась самой опасной для здоровья, говорится в статье журнала Lancert.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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