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На Земле прошла тайная ядерная война

Фото: GLOBAL LOOK press
Российский эксперт разоблачил ложь NASA

Теория эволюции, согласно которой человечество развивалось в течение тысячелетий, является не единственным объяснением существования разумной жизни на Земле. Некоторые ученые полагают, что существа, жившие на планете ранее, были уничтожены 25 тысяч лет назад в результате ядерного конфликта, рассказал эксперт Владимир Лотохин.

По мнению ученого, много лет занимающегося разоблачением лжи официальной науки, о ядерной войне якобы известно властям ведущих мировых держав. А специалисты NASA, нашедшие недавно в Южной Африке гигантскую воронку от взрыва, по мощности превышающего 25 атомных бомб, попросту скрывают этот факт от людей.

Лотохин пояснил, что его теорию подтверждают исследования. Так, в календарях Майя отмечается, что сутки в древности длились 36 часов, передает VistaNews. По его версии, они стали короче из-за серии ядерных взрывов, благодаря которым скорость вращения Земли увеличилась.

Помимо этого, эксперименты, проведенные над людьми, показывают, что при создании человеку условий полной изоляции, его организм автоматически подстраивается под 36-часовой цикл.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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