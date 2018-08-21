Раскрыт секрет борьбы с метастазами

Найдено средство, убивающее смертельные клетки

Около 90% смертей больных раком людей происходит от метастазов. Американские молекулярные биологи нашли причину нечувствительности этих клеток к лекарствам и выяснили, как помочь онкологическим больным.

Ученые определили, что метастатические клетки, попадая за пределы опухоли, подвергаются стрессу и, как следствие, начинают активно перерабатывать поврежденные белки и другой клеточный "мусор".

"Когда мы отключили лизосомы, главные "мусоросжигатели" клеток, метастазы перестали расти", – написали ученые в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Исследователи изучили причины, по которым метастазы, оказавшись в здоровых органах, не умирают, а становятся неуязвимыми для химиотерапии. Экспериментируя с действием различных лекарств, они обнаружили, что эти клетки можно уничтожить с помощью хлорохина и других препаратов, которыми лечат малярию. Эти средства подавляют лизосомы, служащие малярийным паразитам, а также раковым клеткам для "сжигания" белкового мусора.

Поменяв ДНК метастазов так, чтобы активность лизосом в них повысилась, ученые добились того, что они стали более уязвимы к действию лекарств от малярии. Также обнаружилось, что, если долго воздействовать на больные клетки хлорохином, они теряют умение мигрировать в другие органы.

По мнению авторов исследования, этот метод можно использовать для борьбы с метастазами, изолировав опухоль и не позволив ей распространяться. Это даст возможность хирургам удалить ее и, таким образом, спасти жизнь.