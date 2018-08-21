Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Раскрыт секрет борьбы с метастазами

Фото: GLOBAL LOOK press/Anna Altukhova
Найдено средство, убивающее смертельные клетки

Около 90% смертей больных раком людей происходит от метастазов. Американские молекулярные биологи нашли причину нечувствительности этих клеток к лекарствам и выяснили, как помочь онкологическим больным.

Ученые определили, что метастатические клетки, попадая за пределы опухоли, подвергаются стрессу и, как следствие, начинают активно перерабатывать поврежденные белки и другой клеточный "мусор".

"Когда мы отключили лизосомы, главные "мусоросжигатели" клеток, метастазы перестали расти", – написали ученые в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Исследователи изучили причины, по которым метастазы, оказавшись в здоровых органах, не умирают, а становятся неуязвимыми для химиотерапии. Экспериментируя с действием различных лекарств, они обнаружили, что эти клетки можно уничтожить с помощью хлорохина и других препаратов, которыми лечат малярию. Эти средства подавляют лизосомы, служащие малярийным паразитам, а также раковым клеткам для "сжигания" белкового мусора.

Поменяв ДНК метастазов так, чтобы активность лизосом в них повысилась, ученые добились того, что они стали более уязвимы к действию лекарств от малярии. Также обнаружилось, что, если долго воздействовать на больные клетки хлорохином, они теряют умение мигрировать в другие органы.

По мнению авторов исследования, этот метод можно использовать для борьбы с метастазами, изолировав опухоль и не позволив ей распространяться. Это даст возможность хирургам удалить ее и, таким образом, спасти жизнь.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Трамп предложил России сделку

Американский лидер дал понять, что готов снять санкции

Загитову купили за 2 миллиона долларов

Фигуристка впечатлила состоятельного любителя спорта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей