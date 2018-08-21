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Кетчуп оказался полезен

Фото: pixabay.com
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Популярный соус поможет в борьбе с опасной болезнью

Термически обработанные помидоры, в том числе, в виде кетчупа, помогут уменьшить риск возникновения рака органов пищеварения.

Ученые из испанского политехнического университета Валенсии пришли к такому выводу, сообщает британский таблоид Daily Mirror. Выяснилось, что томатный соус полезнее для здоровья, потому что в нем содержится больше ликопина, который способствует росту полезных бактерий в кишечнике. Кроме того, вытяжка из помидоров помогает бороться с уже имеющимися клетками злокачественных опухолей, сокращая их размножение и постепенно убивая.

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По мнению исследователей, для профилактики опасных заболеваний желудочно-кишечного тракта нужно обязательно включить в свою диету помидоры. Ученые также надеются, что результаты их эксперимента в будущем приведут к разработке более полезных продуктов.


Валентина МАЙОРОВА
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