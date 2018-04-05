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Дикорастущие ягоды, такие, как брусника, черника или черная смородина, помогут справиться с раком. Пигменты, содержащиеся в них, усиливают действие энзима сиртуин-6, который участвует в устранении повреждений ДНК.
Исследование, проведенное специалистами университета Восточной Финляндии показало, что антоцианины – так называются пигменты, придающие ягодам цвет – активируют функцию сиртуина и, таким образом, устраняют пораженные раком гены и замедляют рост опухолевых клеток.
Особенно эффективно действует сиртуин в борьбе с колоректальным раком – в клетках он уменьшает экспрессию раковых генов Twist1 и GLUT1 и усиливает действие подавляющего рак гена FoXO3.
Для профилактики различных видов рака ученые советуют включать в свой рацион побольше дикорастущих ягод. Особенно полезно есть чернику, бруснику и черную смородину.
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