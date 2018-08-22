Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

От ранней смерти спасет особый напиток

Фото: pixabay.com
Плохая привычка защитит от болезней сердца

Неожиданную пользу алкоголя обнаружили ученые Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета. Они выяснили, что люди, регулярно употребляющие умеренное количество спиртных напитков, страдают от сердечно-сосудистых заболеваний значительно реже, чем те, кто "в рот не берет".

При этом оказалось, что риск заболеть гораздо выше у непьющих женщин.

Исследователи проанализировали данные 35 132 человек, участвовавших в эксперименте, и выяснили, что чаще всего заболевают болезнями сердца те, кто бросил пить. Их доля составляет 6,1 процента. Те же кто знал меру при употреблении спиртных напитков, заболевали значительно реже (3,8 процента). Результаты работы врачи опубликовали в пресс-релизе на EurekAlert!

При проведении исследования умеренной дозой ученые посчитали 168 граммов этанола в неделю для мужчин и 112 граммов – для женщин.

Также медики отметили, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний повышался после 55 лет. Однако в этом случает могло сыграть роль изменение образа жизни, связанное с выходом на пенсию.


Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Российский биатлон несет колоссальные потери

Стреляющие лыжники массово бегут из страны по причине кучности в национальной сборной

Всплыли жуткие подробности смерти малыша в Подмосковье

Ребенок задохнулся в закрытой машине

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей