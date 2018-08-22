От ранней смерти спасет особый напиток

Плохая привычка защитит от болезней сердца

Неожиданную пользу алкоголя обнаружили ученые Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета. Они выяснили, что люди, регулярно употребляющие умеренное количество спиртных напитков, страдают от сердечно-сосудистых заболеваний значительно реже, чем те, кто "в рот не берет".

При этом оказалось, что риск заболеть гораздо выше у непьющих женщин.

Исследователи проанализировали данные 35 132 человек, участвовавших в эксперименте, и выяснили, что чаще всего заболевают болезнями сердца те, кто бросил пить. Их доля составляет 6,1 процента. Те же кто знал меру при употреблении спиртных напитков, заболевали значительно реже (3,8 процента). Результаты работы врачи опубликовали в пресс-релизе на EurekAlert!

При проведении исследования умеренной дозой ученые посчитали 168 граммов этанола в неделю для мужчин и 112 граммов – для женщин.

Также медики отметили, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний повышался после 55 лет. Однако в этом случает могло сыграть роль изменение образа жизни, связанное с выходом на пенсию.



