Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Найдена неожиданная польза алкоголя

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Полный отказ от горячительных напитков грозит проблемами со здоровьем

Исследователи из университетов Лондона, Глазго и Кембриджа пришли к выводу, что риск развития ишемической болезни сердца зависит от регулярности употребления алкоголя. Люди, пьющие спиртное умеренно, но в постоянном режиме, реже страдают от этого недуга, чем те, кто не пьет вовсе, или те, кто пьют время от времени.

Впрочем, британские ученые уточнили, что полный отказ от алкоголя плохо сказывается только на сердечно-сосудистой системе женщин – у мужчин подобного эффекта замечено не было, сообщает BMC Medicine. 

По теме

К такому выводу эксперты пришли, проанализировав свыше 35 тысяч человек. При этом отмечается, что ученые не рассматривали категорию сильно пьющих людей, поэтому полученные данные не распространяются на эту группу населения.

Умеренно пьющими исследователи назвали тех мужчин, которые употребляют до 168 г этанола в неделю (эквивалент 1,5 л красного или белого сухого вина) и женщин, выпивающих до 112 г этанола в неделю (около 1 л сухого вина).

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Всплыли жуткие подробности пожара на борту Ту-204

На глазах у пассажиров загорелся двигатель

Атаку Киева на Крымский мост разоблачили

Эксперты обсуждают намеки Турчинова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей