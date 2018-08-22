Найдена неожиданная польза алкоголя

Полный отказ от горячительных напитков грозит проблемами со здоровьем

Исследователи из университетов Лондона, Глазго и Кембриджа пришли к выводу, что риск развития ишемической болезни сердца зависит от регулярности употребления алкоголя. Люди, пьющие спиртное умеренно, но в постоянном режиме, реже страдают от этого недуга, чем те, кто не пьет вовсе, или те, кто пьют время от времени.

Впрочем, британские ученые уточнили, что полный отказ от алкоголя плохо сказывается только на сердечно-сосудистой системе женщин – у мужчин подобного эффекта замечено не было, сообщает BMC Medicine.

К такому выводу эксперты пришли, проанализировав свыше 35 тысяч человек. При этом отмечается, что ученые не рассматривали категорию сильно пьющих людей, поэтому полученные данные не распространяются на эту группу населения.

Умеренно пьющими исследователи назвали тех мужчин, которые употребляют до 168 г этанола в неделю (эквивалент 1,5 л красного или белого сухого вина) и женщин, выпивающих до 112 г этанола в неделю (около 1 л сухого вина).