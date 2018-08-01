Найдена опасность алкоголя для женщин

Кормящим мамам не стоит выпивать

То, что спиртные напитки нельзя употреблять во время беременности, известно всем. Однако недавно ученые обнаружили, что во время грудного вскармливания женщинам тоже нужно ограничивать себя в спиртном.

Австралийские исследователи установили, что дети, матери которых кормили их грудью и при этом позволяли себе выпивать, к 6-7 годам показывают худшие результаты при оценке интеллектуальных способностей, чем их ровесники, выращенные мамами-трезвенницами.

Интересно, что курение не оказывает такого драматического влияния на детский мозг – результаты тестирования детей мам-курильщиц не отличались от детишек тех мам, которые вели здоровый образ жизни. "Чем больше спиртного пьет женщина, тем хуже развито абстрактное мышление у ее детей", – приводит Medical Xрress слова Луизы Гибсон, одного из авторов исследования. При этом дети выпивающих родителей, которые не кормили их грудью, не теряли своих умственных способностей. Этот факт подтверждает, что интеллект младенцев страдает именно из-за алкоголя, присутствующего в грудном молоке, а не из-за социальных факторов, связанных со злоупотреблением спиртным, подчеркивает Гибсон.

Ей вторит американский педиатр Майкл Гроссо. Доктор считает, что для ребенка безопаснее всего, если во время грудного вскармливания его мама вообще не пьет.

По мнению доктора Рона Марино из нью-йоркского госпиталя Винторпа, в младенчестве мозг очень активно развивается, так как именно тогда формируются синапсы, связывающие между собой нервные клетки.