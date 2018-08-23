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Европу захватила эпидемия кори

Фото: GLOBAL LOOK press/Jean-Marie Guyon
Россиян предупредили об опасности поездок за границу

Отказ граждан европейских стран от прививок привел к тому, что в них третий год свирепствует корь. Особенно неблагоприятная ситуация сложилась на Украине, где только за последние полгода эта болезнь унесла жизни 13 человек. Всего же за этот период в Незалежной зарегистрировано более 28 тыс. случаев заболевания, сообщает Роспотребнадзор.

С июля прошлого года по июнь нынешнего самые высокие показатели (число заболевших на миллион граждан) отмечены на Украине – 606, в Сербии – 643, Грузии – 307 и Греции – 293. Сложная ситуация зафиксирована и в Италии, Франции, Румынии, Черногории.

В России отмечается снижение заболеваемости. Если в 2014 г. корью заболели 3,23 из 100 тысяч жителей, то в этом – 1,3, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Чаще всего корью болеют не привитые люди. Среди них наибольшему риску подвергаются дети, доля которых среди заболевших составляет 55,4% (90% – не привитые).

Медики предупреждают, что неблагополучная ситуация, сложившаяся в Европе, грозит повышением заболеваемости и в нашей стране, и рекомендуют туристам, выезжающим в неблагополучные страны, не менее чем за две недели до поездки привиться от кори.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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