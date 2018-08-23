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Здоровье смолоду: названа неожиданная причина появления рака

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Опасная привычка наносит запоздалый удар по любителям пропустить стаканчик

Американские ученые пришли к выводу, что мужчины, начавшие употреблять спиртное в подростковом возрасте, впоследствии в 3 раза чаще заболевают агрессивной формой рака простаты.

По мнению специалистов, алкоголь разрушительно действует на формирующуюся половую систему и последствия грехов юности непременно аукнутся в зрелом возрасте. При этом злоупотребление горячительными напитками в 60 лет ничем таким не грозит, считают эксперты.

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"Простата быстро развивается в период пубертата, поэтому она более восприимчива к канцерогенным воздействиям именно в подростковом возрасте", объясняет один из авторов исследования, доктор Эмма Аллотт (Emma Allott) из университета Северной Каролины.

В настоящее время число смертей от рака простаты в Британии ежегодно увеличивается, а вот от рака груди, напротив, снижается, отмечает таблоид Daily Mail. Ученые предупреждают, что критическое воздействие на здоровье мужчин оказывает именно злоупотребление алкоголем в молодом возрасте – после 40 лет такого эффекта уже не наблюдается.

Валентина МАЙОРОВА
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