Здоровье смолоду: названа неожиданная причина появления рака

Опасная привычка наносит запоздалый удар по любителям пропустить стаканчик

Американские ученые пришли к выводу, что мужчины, начавшие употреблять спиртное в подростковом возрасте, впоследствии в 3 раза чаще заболевают агрессивной формой рака простаты.

По мнению специалистов, алкоголь разрушительно действует на формирующуюся половую систему и последствия грехов юности непременно аукнутся в зрелом возрасте. При этом злоупотребление горячительными напитками в 60 лет ничем таким не грозит, считают эксперты.

"Простата быстро развивается в период пубертата, поэтому она более восприимчива к канцерогенным воздействиям именно в подростковом возрасте", объясняет один из авторов исследования, доктор Эмма Аллотт (Emma Allott) из университета Северной Каролины.

В настоящее время число смертей от рака простаты в Британии ежегодно увеличивается, а вот от рака груди, напротив, снижается, отмечает таблоид Daily Mail. Ученые предупреждают, что критическое воздействие на здоровье мужчин оказывает именно злоупотребление алкоголем в молодом возрасте – после 40 лет такого эффекта уже не наблюдается.