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Ученые опровергли главный миф о спиртном

Фото: pixabay.com
Любимые напитки ведут к ранней смерти

Мнение некоторых ученых о том, что небольшие дозы алкоголя приносят пользу здоровью человека, а умеренно пьющие люди живут дольше не только алкоголиков, но и трезвенников, опровергла группа ученых, проведших самое масштабное исследование этой проблемы.

По мнению специалистов, вошедших в экспертную группу ООН, даже небольшие порции спиртных напитков повышают вероятность преждевременной смерти от рака, болезней сердца и несчастных случаев.

"Мы собрали самый обширный набор данных <…> мы можем очень четко заявить, что негативные эффекты от спиртного исчезают только в том случае, если количество выпитого стремится к нулю", – написали авторы исследования, результаты которого опубликованы в журнале Lancet. Они добавили, что "миф о том, что одна-две порции алкоголя полезны для здоровья", развенчан.

Каждый год около 3 миллионов человек в мире умирают от злоупотребления алкоголем. Больше всего смертей среди молодых мужчин в возрасте от 16 до 49 лет. Среди "лидеров" в этом отношении страны Африки и бывшего СССР. Россия находится в этом антирейтинге на втором месте, а первое занимает Лесото, где из каждых 100 тысяч умирают 140 человек. Третью и четвертую позиции занимают Центральноафриканская Республика и Украина.

"Все эти страны должны <…> выработать пакеты мер, которые бы помогли их гражданам уменьшить их алкогольные аппетиты или полностью отказаться от спиртного", – отметили авторы.

Ученые выявили зависимость развития рака различных органов от употребления спиртных напитков. Так, пиво может ускорять развитие рака кишечника, а любой алкоголь – рак груди. Сочетание напитков с табаком усугубляет канцерогенный эффект.

При проведении исследования были собраны данные по злоупотреблению алкоголем за последнюю четверть века в 195 странах мира.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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