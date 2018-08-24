У людей нашли новые органы

Ученые сделали открытие

Млекопитающие, в том числе человек, способны обзаводиться специальными микроорганами, которые исчезают после выполнения своей функции. К такому выводу пришли специалисты Института медицинских исследований Гарвана в Австралии.

На примере грызунов они выяснили, что в верхней части лимфатических узлов периодически возникают некие тонкие плоские структуры. Из-за своих небольших размеров они почти незаметны, к тому же существуют недолго. Видимо, поэтому их не обнаруживали раньше. Между тем они выполняют крайне важную функцию, пишет Science Alert.

В частности, у мышей в этих органах было найдено множество разнообразных клеток, в том числе B-лимфоциты, способные превращаться в клетки памяти. Они хранят информацию об инфекции, с которой организму приходилось сталкиваться. Благодаря этому осуществляется работа иммунной системы: опознавая патоген при новой встрече, клетки начинают выделять антитела, которые подавляют бактерии и вирусы.

По мнению ученых, такие пролиферативные центры есть и у людей. Там накапливаются лимфоциты, обеспечивающие успешное противостояние организма инфекции.