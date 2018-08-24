Сахар защищает от тяжелой болезни

Специалисты рекомендуют его больным диабетом

Ученые Университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, что природный сахар, называемый трегалоза, может принести ощутимую пользу здоровью.

Они утверждают, что этот углевод способен уменьшить развитие диабета. Трегалоза блокирует глюкозу в печени, а также способствует активации гена Aloxe3, повышающего чувствительность к инсулину. Этот ген увеличивает количество сжигаемых калорий, препятствует ожирению печени, способствует похудению и уменьшению холестерина в крови, отмечается в пресс-релизе на Medical Xpress.

"Мы выяснили, что ген Aloxe3 улучшает чувствительность к инсулину так же, как диабетические препараты, называемые тиазолидиндионами", – написали авторы исследования.

Проведя эксперименты на мышах, биологи определили, что добавление сахара в питьевую воду не только активирует Aloxe3, но и препятствует попаданию глюкозы в печень. Ее клетки, в свою очередь, начинают питаться глюкозой из крови. Таким образом, концентрация снижается и организм лучше использует инсулин.

Ученые уверены, что употребление вещества позволит снизить инсулинорезистентность, которая вызывает сахарный диабет 2-го типа.

Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что употребление трегалозы в сочетании с обычной диетой позволит больным диабетом избежать строгого ограничения пищи, пишут авторы исследования.