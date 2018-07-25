Горячительные напитки не только не вредят фигуре, но и помогают в борьбе с лишним весом

Вернуть фигуре стройность поможет текила. С таким заявлением выступили специалисты Американского химического общества.

Они решили выяснить, есть ли на самом деле связь между употреблением этого национального напитка мексиканцев и избавлением от лишних килограммов, и провели опыты на мышах. Средство оказалось и в самом деле эффективным.

Секрет, скорее всего, кроется в голубой агаве, из которой делают текилу, пишет РИА ФАН. Уникальный химический состав этого спаржевого цветкового растения, произраставшего до открытия Америки исключительно в высокогорных районах Мексики, давно известен медикам. В настоящее время из агавы делают даже натуральные гормональные препараты и контрацептивы. Сейчас же американские ученые научно доказали еще один полезный эффект растения.

Правда, про эксперименты на людях исследователи пока ничего не сообщают. Поэтому не известно, в каких количествах нужно употреблять текилу, чтобы подготовиться, к примеру, к пляжному сезону, но не стать алкоголиком. Видимо, придется действовать опытным путем.