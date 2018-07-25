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Ученые нашли простое средство борьбы со слепотой

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Kiefer
Пряность поможет справиться с опасным недугом

Вытяжки из куркумы, добавленные в глазные капли, могут помочь излечить глаукому на ранней стадии. Такой вывод сделали британские специалисты, проведя лабораторные эксперименты на крысах.

Пигмент куркумин, содержащийся в полезной специи, показал свою эффективность не только в лечении глаукомы, но и других глазных болезней, а также ряда нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

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Глаукомой страдают около 60 миллионов человек в мире, в 10% случаев она приводит к тому, что человек слепнет. При этом недуге разрушаются ганглионарные клетки – нейроны сетчатки глаза, а куркумин останавливает этот процесс, сообщается в материале, опубликованном на сайте Medical Xрress.

Ранее медики пытались лечить глаукому таблетками с куркумином. Однако это вещество плохо растворяется в желудке человека, что может привести к проблеме с пищеварением. Глазные нанокапли с экстрактом из пряности эффективно справляются с болезнью, не вызывая побочных эффектов.

У грызунов, которым в течение трех недель дважды в день капали лекарство, существенно понизилась скорость разрушения сетчатки глаз по сравению с контрольной группой. Кроме того, капли не вызвали у крыс ни воспаления, ни раздражения.

В дальнейшем ученые планируют использовать куркумин для неинвазивной диагностики болезни Альцгеймера.

Валентина МАЙОРОВА
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