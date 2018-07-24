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Найдена неожиданная причина болезни Альцгеймера

Фото: pixabay.com
Исследователи обнаружили еще один побочный эффект сладостей

Вероятность развития болезни Альцгеймера увеличивается на треть, если не ограничивать употребление сахара.

Американские ученые из Колумбийского университета сообщили о результатах своего исследования в материалах Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера.

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В течение семи лет специалисты наблюдали за более чем 2 тысячами людей, не страдавших от этого недуга. За это время у 429 обнаружились симптомы болезни Альцгеймера. 

Выяснилось, что те, кто в сутки употреблял около 30 г сахара с едой и напитками, на 33% больше рисковали заболеть деменцией, чем те, кто ограничивался 5-6 граммами. Кроме того, на 27% чаще сталкивались с болезнью Альцгеймера те, кто пил много газировки и фруктовых соков, поскольку в этих напитках очень много сахара.

По мнению ученых, избыток сахара приводит к развитию диабета второго типа, который является фактором, повышающим риск появления деменции. Чтобы прожить долго, оставаясь в здравом уме и твердой памяти, необходимо внимательно относиться к своему режиму питания и образу жизни в целом, напоминают эксперты.

Валентина МАЙОРОВА
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