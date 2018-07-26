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Импортная рыба оказалась опасной

Фото: pixabay.com
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На прилавках магазинов может оказаться еда, набитая антибиотиками

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал об импортной рыбе, которую пичкают вредными для здоровья химикатами.

По его словам, продукция содержит на 20% глазури больше, чем нужно. Однако опасность представляют антибиотики, которыми накачивают рыб.

"Рыба выращивается на гормонах роста, в замкнутых пространствах. Как правило, начинает болеть, поэтому в нее добавляют антибиотики. По сути, это мусорная рыба", – цитирует его "Национальная служба новостей".

Савельев добавил, что большая часть импортной продукции является "дрянью", так как ее выращивают в канавах Китая, Вьетнама и Индонезии.

При этом российский улов, по его словам, почти весь идет на экспорт в другие страны.

Опасность представляют и другие морепродукты. Так в креветках, выловленных у берегов Швеции, нашли следы химического оружия. Со временем такое вещество может привести к мутациям в организме человека. Неизвестно, не поставляют ли скандинавы нам подобную продукцию.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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