Импортная рыба оказалась опасной

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Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал об импортной рыбе, которую пичкают вредными для здоровья химикатами.
По его словам, продукция содержит на 20% глазури больше, чем нужно. Однако опасность представляют антибиотики, которыми накачивают рыб.
"Рыба выращивается на гормонах роста, в замкнутых пространствах. Как правило, начинает болеть, поэтому в нее добавляют антибиотики. По сути, это мусорная рыба", – цитирует его "Национальная служба новостей".
Савельев добавил, что большая часть импортной продукции является "дрянью", так как ее выращивают в канавах Китая, Вьетнама и Индонезии.
При этом российский улов, по его словам, почти весь идет на экспорт в другие страны.
Опасность представляют и другие морепродукты. Так в креветках, выловленных у берегов Швеции, нашли следы химического оружия. Со временем такое вещество может привести к мутациям в организме человека. Неизвестно, не поставляют ли скандинавы нам подобную продукцию.
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