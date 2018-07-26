Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Госдума расширила перечень закупаемых Минздравом дорогостоящих лекарств

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Спикер ГД обещал держать на парламентском контроле ситуацию с обеспечением пациентов жизненно необходимыми препаратами

Список лекарств от редких заболеваний, закупаемых из госбюджета, будет расширен. В четверг, 26 июля, депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, вносящий изменения в программу "Семь высокозатратных нозологий" от 2008 года.

До сих пор Минздрав закупал препараты для россиян, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей и рассеянным склерозом. Обеспечение пациентов лекарствами еще от 24 орфанных, то есть редких заболеваний является ответственностью регионов. Однако не всегда местные власти находят такую возможность, ведь лечение каждого такого больного в год стоит примерно 100 млн рублей.

В связи с этим парламентарии в приоритетном порядке рассмотрели предложение и приняли решение распространить федеральную программу "Семь высокозатратных нозологий" также на гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и мукополисахаридоз I, II и VI типов. Это существенно облегчит жизнь людей, страдающих данными заболеваниями. По данным на октябрь 2017 г., в России их 2 тысячи 69 человек, из которых 1 тысяча 556 – дети.  

В целом принятый депутатами закон "позволит оказать жизненно необходимую помощь конкретным людям, страдающим редкими заболеваниями", подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он гарантировал, что парламент будет жестко отслеживать ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов с орфанными заболеваниями.

Закон вступит в силу в начале будущего года.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

РФ жестко ответила на "Крымскую декларацию" США

Принятый в Америке документ прокомментировало посольство РФ

Трамп требует новую встречу с Путиным

Глава США больше не хочет враждовать с Россией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей