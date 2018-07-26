Британские ученые сделали шокирующее открытие

Большинство людей накладывает солнцезащитный крем слишком тонким слоем, поэтому он не защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что то количество крема, который обычно намазывается на кожу, обеспечивает всего лишь 40%-ю защиту в сравнении с цифрами, указанными на упаковке.

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Чтобы уберечь кожу от изменений в ДНК, ведущих к раку, нужно накладывать от 1,3 до 2 мг защитного средства на квадратный сантиметр, однако исследования показали, что чаще всего загорающие ограничиваются 0,75 мг на квадратный сантиметр. "Обычно люди получают гораздо меньше защиты от солнечных лучей, чем думают. К примеру, если взять крем с защитным фактором SPF20 и намазать его тонким слоем... ваш уровень защиты будет всего лишь SPF4", – цитирует The Guardian руководителя исследования, профессора экспериментальной фотобиологии Энтони Янга.

По мнению доктора Нины Гоад из британской ассоциации дерматологов, важно выбирать кремы степенью защиты не менее 30. "Теоретически SPF 15 вполне достаточно, но в реальности нужен более высокий уровень SPF", считает она. Британский дерматолог также напомнила, что не стоит полагаться только на косметические средства защиты, – чтобы спастись от пагубного воздействия солнца, нужно одеваться в закрытую одежду и почаще находиться в тени.





