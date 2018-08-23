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Найдено место обитания инопланетян

Кадр из фильма Форма воды
Пришельцы прячутся под водой

Человечеству надо позабыть про поиски внеземных цивилизаций на Марсе и Нибиру. Уфологи выяснили, что инопланетяне могут обитать совсем на других планетах, которые люди считают непригодными для жизни.

Исследователи утверждают, что пришельцы могут существовать на экзопланетах, которые более чем на 50% состоят из воды.

Они уверены, что русалки – это не сказочные персонажи, а разумные существа, живущие в подводном мире и обладающие отличными от землян технологиями, пишет Vista News.

В эту теорию легко укладывается и то, что все посланные в космос сообщения остаются без ответа. Ведь законы физики везде одинаковы, и электричества в воде быть не может. Поэтому у инопланетян просто отсутствуют приборы, позволяющие принимать земные сигналы.

По мнению специалистов, жители экзопланет пользуются технологиями, которые люди считают примитивными. Но условия жизни позволяют им лишь использовать рычаги, а также силу течения и ветра над поверхностью океана.

К таким выводам уфологи пришли, основываясь на сообщениях ученых, заявивших, что треть изученных ими экзопланет официально признана водяной. При этом отмечалось, что температура воды на них достигает 200 – 400°С.

Однако ученые обратили внимание на то, что при температуре 200°С могут выжить многие живые организмы. Даже человек способен перенести температуру 180°С, не получив ожогов.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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