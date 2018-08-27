В пользе яблок усомнились
Устоявшееся представление о том, что яблоки богаты железом, опровергли специалисты Роскачества. Проведя исследование, они выяснили, что коричневый налет на срезе дает защита от повреждений, которая вызвана действием антиоксидантов, сообщается на сайте ведомства.
Оказалось, что железа в яблоках немного и усваивается оно плохо. Поэтому, чтобы удовлетворить суточную потребность, человеку надо съесть не менее двух килограммов фруктов.
Эксперты исследовали различные виды яблок и проверили их по 200 показателям. Они обнаружили, что плоды не содержат значительного количества нитратов, радионуклидов и ГМО, так как, по мнению директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой, растут на дереве и не получают вредных веществ, которые накапливаются в почве.
Не подтвердилось и мнение о том, что российские фрукты содержат больше пестицидов, чем привезенные из-за рубежа.
"Низкое содержание пестицидов <…> – очевидное конкурентное преимущество наших фруктов по сравнению с зарубежными аналогами", – рассказала эксперт.
Еще один миф о паразитах и следах вредителей, которые содержатся в плодах, также оказался неверен. Специалисты предупредили о том, что личинки насекомых, которые встречаются в яблоках, свидетельствуют лишь о том, что в них нет химии. Иначе червячки не выжили бы.
Воск, которым покрыты фрукты, также оказался безопасен для здоровья. Он предохраняет плоды от высыхания и легко смывается водой, отметили в ведомстве.
В то же время специалисты отметили, что некоторое количество яблок оказалось механически повреждено, а часть из них была с пятнами парши (неопасное для людей заболевание фруктов).
Германия трезво взглянула на США
Немецко-американские связи подвергнутся перезагрузке
Доллар рванет вверх в сентябре
Курс американской валюты поднимется до 71 рубля
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Киев боится разрывать морское соглашение с Москвой
- Порошенко ищет себе место в раю
- Украина угрожает России расплатой за "газовую удавку"
НЛО
- Перед атакой Нибиру устоит только одна страна
- Найдено место обитания инопланетян
- В Шотландии найден труп инопланетянина
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина