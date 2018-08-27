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В пользе яблок усомнились

Фото: GLOBAL LOOK press/Robert Michael
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Развеяны главные мифы о фруктах

Устоявшееся представление о том, что яблоки богаты железом, опровергли специалисты Роскачества. Проведя исследование, они выяснили, что коричневый налет на срезе дает защита от повреждений, которая вызвана действием антиоксидантов, сообщается на сайте ведомства.

Оказалось, что железа в яблоках немного и усваивается оно плохо. Поэтому, чтобы удовлетворить суточную потребность, человеку надо съесть не менее двух килограммов фруктов.

Эксперты исследовали различные виды яблок и проверили их по 200 показателям. Они обнаружили, что плоды не содержат значительного количества нитратов, радионуклидов и ГМО, так как, по мнению директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой, растут на дереве и не получают вредных веществ, которые накапливаются в почве.

Не подтвердилось и мнение о том, что российские фрукты содержат больше пестицидов, чем привезенные из-за рубежа.

"Низкое содержание пестицидов <…> – очевидное конкурентное преимущество наших фруктов по сравнению с зарубежными аналогами", – рассказала эксперт.

Еще один миф о паразитах и следах вредителей, которые содержатся в плодах, также оказался неверен. Специалисты предупредили о том, что личинки насекомых, которые встречаются в яблоках, свидетельствуют лишь о том, что в них нет химии. Иначе червячки не выжили бы.

Воск, которым покрыты фрукты, также оказался безопасен для здоровья. Он предохраняет плоды от высыхания и легко смывается водой, отметили в ведомстве.

В то же время специалисты отметили, что некоторое количество яблок оказалось механически повреждено, а часть из них была с пятнами парши (неопасное для людей заболевание фруктов).

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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