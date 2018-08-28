Отпуск спасет от ранней смерти

Перерыв от работы поможет организму противостоять опасным болезням

Ученые из Финляндии утверждают, что длительный отпуск увеличивает продолжительность жизни, а также снижает риск возникновения смертельных заболеваний сердца и сосудов. Об этом специалисты рассказали во время конгресса Европейского кардиологического общества в Мюнхене.

По словам исследователя Тимо Страндберга, отпуск помогает избавиться от стресса на работе и восполнить здоровье.

"Не стоит думать, что здоровый образ жизни и хорошая пища как-то компенсируют то, что вы будете работать слишком усердно и никогда не будете выходить в отпуск", – цитирует его РИА "Новости".

Кроме того, ученый рекомендует принимать определенные лекарства, которые защитят человека от высокого давления на работе. Это также значительно продлевает жизнь. Специалисты отметили, что, помимо обязательного отдыха, необходимо отказаться от вредных привычек и больше времени проводить на свежем воздухе.