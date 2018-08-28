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Названа главная опасность диеты

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Худеющие наносят организму непоправимый ущерб

Ученые польского Медицинского университета в Лодзи утверждают, что низкоуглеводные диеты значительно сокращают продолжительность жизни.

В эксперименте приняли участие 24 тысячи человек. Оказалось, что у тех, у кого был низкий уровень потребления углеводов,  увеличивался риск ранней смерти. При этом больше всего любителям подобных диет угрожает инсульт, болезни сердца и опухоли. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте EurekAlert!.

Специалисты отметили, что возможная причина такого "эффекта" состоит в недостаточном поступлении в организм клетчатки и других веществ растительного происхождения. Эксперты советуют при похудении правильно выбирать диеты, чтобы не нанести организму непоправимый ущерб.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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