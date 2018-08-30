Новый метод остановит развитие опасной формы онкологии

Химики из Гонконга сделали открытие, которое может повысить эффективность лечения агрессивной формы рака груди.

Они обнаружили, что металл родий подавляет активность фермента KDM5A, который способствует росту опухолей и устойчивости к лекарствам.

Энзим KDM5A вырабатывается не только в злокачественных новообразованиях рака груди, он активизируется также при раке мозга, легких и онкологических заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Опасный фермент блокирует действие лекарств и, таким образом, существенно уменьшает эффективность терапии.

С помощью родия ученые надеются создать таргетированные медикаментозные средства, которые будут лечить злокачественные опухоли без побочных эффектов, отмечает Medical XPress.

Ранее сообщалось, что австралийские ученые предложили для борьбы с раком погружать больные клетки опухоли в перманентный сон.





